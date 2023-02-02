Также подтопления зафиксированы в трех районах области
Из-за сильных осадков в Туркестане и Кентау затопило дворы и улицы
фото МЧС

Сегодня в Туркестанской области из-за обильных осадков произошло подтопление дворов и улиц в трех районах, а также в городах Туркестан и Кентау, сообщает пресс-служба МЧС.

«2 февраля с 08:00 часов в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды с последующим переливом воды вниз по склону, в результате в городах Кентау и Туркестан, в районах Байдибекский, Ордабасинский и Сауранский произошло подтопление дворовых территорий и улиц», - сообщили в МЧС в четверг.

Силами ДЧС и акиматов ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод, задействованы более 50 спасателей, 10 единиц техники и 20 мотопомп.

Ранее в МЧС предупреждали, что в связи с ожидающимися обильными осадками на этой неделе ухудшится паводковая ситуация на юге и юго-востоке Казахстана.

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