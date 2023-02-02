Токаев поручил создать условия для бизнеса на Всемирных играх кочевников в 2024 году

Это, в том числе, касается сферы туризма, народных ремесел, услуг
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Ассоциации национальных видов спорта Исламбека Салжанова, с которым обсудил предстоящие в 2024 году V Всемирные игры кочевников в Казахстане.
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