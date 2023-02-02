Это, в том числе, касается сферы туризма, народных ремесел, услуг
Токаев поручил создать условия для бизнеса на Всемирных играх кочевников в 2024 году
ФОТО МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Ассоциации национальных видов спорта Исламбека Салжанова, с которым обсудил предстоящие в 2024 году V Всемирные игры кочевников в Казахстане.

Напомним, в сентябре 2022 года Всемирная конфедерация этноспорта единогласно поддержала заявку Казахстана на проведение V Всемирных игр кочевников в 2024 году. Токаев поручил Салжанову провести работу по организации Игр «на самом высоком уровне» и подчеркнул, что должны быть созданы условия для эффективного использования возможностей малого и среднего бизнеса, в том числе в сферах туризма, народных ремесел, услуг.

Вместе с тем Салжанов проинформировал президента об итогах работы Ассоциации национальных видов спорта за 2022 год и планах на предстоящий период. Он сообщил, что под эгиду Ассоциации перешли федерации таких национальных видов спорта, как кокпар, жамбы ату, аударыспак, тенге илу, байга, охота с ловчими птицами, тогызкумалак, асык ату, стрельба из традиционного лука. Кроме того, был проведен анализ состояния национальных видов спорта в стране, начата организационная работа с отдельными республиканскими федерациями.

Глава государства отметил необходимость разработки концепции развития национальных видов спорта и поручил предусмотреть меры безопасности при проведении соревнований по конным видам спорта.

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