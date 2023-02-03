Весенний призыв начнется в марте
Токаев подписал указ о новом призыве казахстанцев в армию
фото министерства обороны Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре, сообщает сайт Акорды.

Согласно указу, в запас будут уволены срочники из Вооруженных сил, министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, комитета национальной безопасности, службы государственной охраны.

Призыву на срочную воинскую службу подлежат казахстанцы в возрасте 18 – 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва. Они будут призваны в ряды Вооруженных сил, в МВД, МЧС, КНБ, Службу государственной охраны.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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