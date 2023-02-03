Журналист Махамбет Абжан осужден на 9 лет лишения свободы

3 февраля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил журналиста Махамбета Абжана к девяти годам лишения свободы, сообщает «Радио Азаттык» . Он обвинялся в распространении заведомо ложной информации и вымогательстве.

Судебное разбирательство началось 6 января. Накануне прокурор запросила для журналиста 11 лет колонии особого режима.

Журналист Махамбет Абжан был задержан 3 июля прошло года антикоррупционной службой по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере у предпринимателя «под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений». При этом сообщалось, что он задержан с поличным после получения 50 млн тенге. Абжан эти обвинения отвергал.