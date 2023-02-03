Журналист Махамбет Абжан осужден на 9 лет лишения свободы

Он обвинялся в распространении ложной информации и вымогательстве
3 февраля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил журналиста Махамбета Абжана к девяти годам лишения свободы, сообщает «Радио Азаттык». Он обвинялся в распространении заведомо ложной информации и вымогательстве.
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