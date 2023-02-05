Более 150 человек собрались на митинг за право проведения женского марша 8 марта в Алматы. Они потребовали разрешить мероприятие и отменить какие-либо ограничения на проведение мирных собраний.

В течение двух часов с речами в парке имени Ганди выступали активистки и правозащитницы.

Активистка и одна из организаторок митинга Любовь Воронцова заявила, что для нее мирные собрания − способ публично и открыто говорить с государством: «Для меня как для активистки важно, чтобы мой голос был слышен. Это политические права, гарантированные мне моей страной. Молчание делает нас невидимыми женщинами. Мы должны говорить громко. Нам нужен марш. Нам нужен наш митинг. Площади – феминисткам, наказание – абьюзерам».

Жанар Секербаева, соосновательница инициативы «Феминита», настояла, что женщины хотят выражать свои боль и отчаяние публично, поэтому они не позволят запретить проведение марша: «Не позволять феминисткам пройтись маршем и митингом 8 марта − это доказательство провала правительства Казахстана».

«Когда акимат отказал нам в нашем же праве провести марш и митинг 8 марта, провести митинг за митинг – это естественно. Мы хотим уйти с этого митинга зная, что маршу 8 марта − быть. Если акимат решил отдать все четыре специальных места для одной организации, то это проблемы акимата. А ещё это проблема закона», − заявила правозащитница Татьяна Чернобиль.

Правозащитница Жемис Турмагамбетова, говоря о марше 2021 года вспомнила о том, как женщины были воодушевлены тем, что могут вступить в открытый диалог с государством и обществом: «Мы хотим, чтобы с нами были готовы вступить в диалог. У этой страны есть будущее. Мы не ягнята. Мы должны говорить обо всем». По ее словам, Жанар Секербаеву зарегистрировали кандидаткой в маслихат Алматы. Правозащитница заявила, что намерена прикрепиться к участку, от которого баллотируется Секербаева, и поддержать ее на выборах.

В заключение митинга организаторки потребовали обеспечить казахстанским женщинам реализацию права на мирные собрания без какой-либо дискриминации. Оно, по их словам, может ограничиваться только основаниями, предусмотренными Конституцией. При этом занятость специализированных мест или ремонтные работы к ним не относятся.

Участницы также выступили за отмену требований закона о проведении мирных собраний в специализированных местах. Акиматы должны содействовать организаторкам и организаторам мирных собраний и обеспечивать их безопасность, а не мешать им.