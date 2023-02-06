Air Astana перенесла дату возобновления рейсов из Астаны в Пекин

Air Astana возобновит рейс Астана – Пекин в марте, но раньше, чем планировалось. При этом изменена частота рейсов.

«С 18 марта возобновляются рейсы из Астаны в Пекин с частотой два рейса в неделю по средам и субботам, с дальнейшим увеличением частоты в летний период. Полеты будут осуществляться на авиалайнерах A321LR», - говорится в сообщении авиакомпании.

Со 2 марта авиакомпания увеличит частоту рейсов из Алматы в Пекин до четырех раз в неделю и планирует увеличение частоты до ежедневных рейсов в летний сезон на самолетах Airbus A321LR и Airbus A321neo.

Ранее сообщалось, что рейсы из Астаны в Пекин возобновятся с 25 марта с частотой три рейса в неделю (понедельник, среда, суббота). А с 13 февраля авиакомпания планирует постепенно увеличить рейсы из Алматы в Пекин с одного до пяти, а затем – до семи рейсов в период весенне-летней навигации.