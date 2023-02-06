Осадки и похолодание ожидаются в Казахстане

«На большую часть Казахстана будет оказывать влияние циклон из районов Средиземного моря, с которым ожидается снег с низовой метелью, 9 февраля на востоке сильный снег, на юге и юго-западе прогнозируются осадки в виде дождя и снега, 9 февраля сильные осадки», - говорится в прогнозе.

Кроме этого, по данным синоптиков, на западе, севере и юге страны ожидается туман, на юге, юго-западе – гололед.

А под влиянием антициклона из районов Европы ожидается понижение температуры воздуха ночью на западе и востоке до -13-21°С, на севере до -20-28°С, в центре до -15-26°С; днем на западе до -7-12°С, на севере до -15-20°С, на востоке и в центре до -10-18°С.