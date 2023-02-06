Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О цифровых активах» и сопутствующие поправки к нему. Документы направлены на лицензирование майнинговой деятельности, то есть майнеры теперь должны создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения.

Лицензирование майнинга будет по двум категориям. Первая категория – это цифровые майнеры, владеющие соответствующей инфраструктурой: центрами обработки данных с соответствующими требованиями по оборудованию, расположению и безопасности. Вторая категория – это владельцы оборудования, арендующие ячейки в центрах обработки данных и не претендующие на энергетическую квоту. Кроме обязательной аккредитации, вводятся отдельные требования для майнинг-пулов в части расположения их серверных мощностей на территории Казахстана и соблюдению правил информационной безопасности.

Деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регулироваться и лицензироваться министерством цифровизации.

Также президент подписал поправки в Налоговый кодекс. В части налогообложения разработаны механизмы администрирования таких налогов, как корпоративный подоходный налог цифрового майнера, который рассчитывается с учетом стоимости продукта в момент его получения в качестве вознаграждения; корпоративный подоходный налог майнинг-пула с полученной комиссии за оказанные услуги. Вместе с тем вводится налог от прироста стоимости для физических лиц при операциях с криптовалютой и корпоративный подоходный налог с криптобирж как субъектов предпринимательской деятельности. Криптобиржи выводятся из льготного режима налогообложения МФЦА в части КПН.

Вместе с тем вводится реестр майнингового оборудования, который исключит работу нелегальных дата-центров, а лицензирование позволит окончательно решить проблему серых майнеров, тем самым обеспечит безопасность и баланс энергосистемы. В части правовых механизмов регулирования потребления электроэнергии отраслью ограничивается перечень ее источников. Среди них, например, возобновляема энергия, импорт и использование собственных генераций. Также введен порядок реализации квоты в случае профицита энергосистемы. Теперь приобрести электроэнергию из общей энергосистемы майнеры смогут только при наличии профицита и исключительно через биржу КОРЭМ. Для этого объема сняты ценовые ограничения и торги будут проводиться исключительно по рыночным механизмам.

В части предупреждения рисков негативного воздействия и для сохранения безопасности казахстанской финансовой системы цифровые активы обеспеченные и необеспеченные не признаются на территории Казахстана платежным средством, финансовым активом и финансовым инструментом. Таким образом, на территории страны запрещается оборот криптовалюты и деятельность криптобирж. Они работают в экспериментальном правовом режиме только по лицензии в отдельной юрисдикции МФЦА. Кроме того, запрещена реклама криптовалютных операций, а для обеспеченных активов введен особый порядок ее регулирования по аналогии с ценными бумагами. В создаваемой экосистеме развивается новый финансовый институт – казахстанские криптобиржи. Поддержка их деятельности будет за счет введения обязательного требования к майнерам обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах, начиная с 2024 года.