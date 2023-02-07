Больше всего в январе подорожали продукты в Астане и Шымкенте – Минторговли

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, отчитываясь на заседании правительства во вторник об уровне инфляции, сообщил, что больше всего в январе подорожали продукты в Астане, Шымкенте и еще в четырех регионах, сообщает «Казинформ» .

«По итогам января инфляция составила более 1%, в том числе продовольственная – более 1,4%, непродовольственная – 0,9%. Наибольший уровень продовольственной инфляции сложился в городах Астана и Шымкент, в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях, в Актюбинской и Улытауской областях», - сказал Жумангарин.

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 1,7%, еженедельная динамика варьируется на уровне 0,3%-0,4%, добавил он. Наибольший темп роста с начала года отмечается в Мангистауской области, Улытауской области и Астане.

«В разрезе товаров максимальный рост с начала года отмечен на лук – 22,5%, рис – 5,2%, капусту – 4,1%, молоко и морковь – 3,1%, картофель – 3%, рожки – 2,6%», - сообщил министр.

По данным Бюро национальной статистики, инфляция в январе за месяц составила 1,1%, что выше уровня инфляции за последние 5 лет. А за год – 20,7%, ускорившись на 0,4% (в декабре 2022 года – 20,3%). Цены на продовольственные товары за год выросли на 25,7% (в декабре 2022 г. – 25,3%), на непродовольственные товары – на 20,2% (в декабре 2022 г. – 19,4%), на платные услуги – на 14,2% (в декабре 2022 г.– 14,1%).

По сравнению с январем прошлого года повышение цен отмечено на лук репчатый на 62,4%, сахар – на 60,9%, огурцы – на 55,6%, молоко консервированное – на 46,4%, бананы – на 45,2%, муку – на 42,8%, макаронные изделия – на 42,3%, крупу перловую – на 41%, рис – на 39,6%, сметану – на 38,4%, сельдь соленую – на 38,3%, булочные и мучные изделия – 36,2%. Снижение же цен наблюдалось на капусту на 26,5%.

Цены на канцелярские товары выросли на 71,4%, моющие и чистящие средства – на 51,5%, товары личного пользования – на 40%, мебель и предметы домашнего обихода – на 29,1%, строительные материалы – на 25,7%, бытовые приборы – на 22,6%, одежду и обувь – на 18,2%. Дизельное топливо подорожало на 15,7%, аренда жилья повысилась на 35,2%, услуги общественного питания – на 25,1%, организации комплексного отдыха – на 24,5%, здравоохранения – на 19,9%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 18%, санаториев – на 16,7%, гостиниц – на 15%. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 24%, воздушного – на 21,3%.

Тарифы на вывоз мусора повысились на 22,8%, оплату за содержание жилья – на 18,2%, электроэнергию – на 7,2%.

В региональном разрезе в январе 2023 года в годовом выражении наибольший уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в Мангистауской области (24,1%), в Астане (23,8%), Акмолинской (21,8%), Северо-Казахстанской (21,7%), Туркестанской (21,1%), Абай (21%), Улытауской, Кызылординской областях (по 20,9%), Восточно-Казахстанской области (20,8%).