Минздрав Казахстана сформировал бригаду врачей для отправки в Турцию

Министерство здравоохранения Казахстана сформировало бригаду врачей, которая будет направлена в пострадавшие от землетрясения районы Турции при необходимости. Об этом сообщила в Facebook глава ведомства Ажар Гиният.

«Министерство здравоохранения Республики Казахстан находится на прямой связи с Минздравом Турецкой Республики, и первым делом мы выразили готовность оказать медицинскую и лекарственную помощь пострадавшим от стихии», - написала Гиният.

Она напомнила, что в Турцию уже отправился отряд спасателей, в том числе медицинские работники Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

«При необходимости усиления медицинской помощи с казахстанской стороны сформирована бригада врачей для отправки в пострадавшие районы Турции», - отметила министр.

По последним данным, в результате мощных землетрясений в понедельник в Турции погибли более 3,4 тыс. человек, свыше 20,5 тыс. получили ранения. В Сирии жертвами землетрясения в контролируемых правительством районах стали, по данным министерства здравоохранения, 812 человек, около 1 450 получили ранения. На удерживаемом повстанцами северо-западе страны сирийская гражданская оборона оппозиции, парамедицинская группа, возглавляющая спасательные операции, заявила, что по меньшей мере 790 человек погибли и более 2200 получили ранения. Общее количество жертв в обеих странах превысило 5 тыс. человек.