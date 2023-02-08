Журналист Думан Мухаметкарим выиграл суд против окружной избирательной комиссии

В среду Специализированный межрайонный административный суд Алматинской области признал незаконным решение окружной избирательной комиссии №12 города Каскелен об отказе в регистрации журналиста и участника политического блока «Алтыншы қаңтар» Думана Мухаметкарима кандидатом в депутаты мажилиса.

«Мы требовали признать незаконным протокол окружной избирательной комиссии №12 о том, что Мухаметкарим не соответствует требованиям на выборы в мажилис. Мы требовали, чтобы суд признал, что Мухаметкарим постоянно проживал на территории Казахстана на протяжении последних 10 лет. На протяжении восьми месяцев Мухаметкарим не был нигде прописан и, по данным пограничной службы КНБ, выезжал только в Кыргызстан на одни сутки (...) Физически он постоянно проживал в Казахстане. А то что не был прописан - это формализм. Почему тогда не штрафуют за отсутствие прописки? На это не было ответа. В общем, суд признал незаконным протокол избирательной комиссии. Потому считаю, что мы выиграли», - рассказал во время прямого эфира на Youtube канала Мухаметкарима адвокат Канатбек Балсарин.

Также Мухаметкарим сообщил Власти, что так как решение избирательной комиссии незаконно, то ему нет необходимости повторно сдавать документы. Теперь ему необходимо получить протокол соответствия, а после - внести взнос и показать декларацию об активах.

Ранее по таким же причинам было отказано активисту незарегистрированной Демократический партии Абзалу Достиярову и правозащитнику Ерлану Калиеву в участии в выборах в мажилис.

30 января избирательная комиссия города Каскелен Алматинской области не зарегистрировала Думана Мухаметкарима кандидатом в депутаты мажилиса, мотивировав это тем, что он не проживал в Казахстане последние 10 лет.

В декабре гражданский активист Альнур Ильяшев, руководитель ОО «Независимые наблюдатели» Арайлым Назарова и журналисты Думан Мухаметкарим и Динара Егеубаева заявили о создании блока «Алтыншы қаңтар» для выдвижения в мажилис по одномандатным округам.