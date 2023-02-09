Теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона, заявил представитель монополиста – генеральный директор АО «Павлодарэнерго» Вадим Лесин накануне на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций. По его словам, состояние котлоагрегатов, особенно водогрейных, не позволяет выдавать стабильные температурные параметры, сообщает региональное издание Рavlodarnews.kz .

«В связи с этим выдаются пониженные параметры, и такая ситуация прогнозируется до конца отопительного сезона», - заявил Лесин.

Он отметил, что устранены порывы на сетях, которые были во время режима ЧС, сейчас работают «на улучшение показателей».

«Но грязь с магистральных сетей попала в котлоагрегаты, что нарушило циркуляцию экранных поверхностей», - пояснил он.

По словам Лесина, на ТЭЦ круглосуточно работают около 120 человек, весь январь персонал и привлеченные подрядчики занимались стабилизацией работы станции, но стабильные параметры удавалось выдавать всего шесть дней.

По последним данным, сейчас на ТЭЦ работают всего четыре котла из десяти, остальные – на ремонте. Температурные параметры на выходе – 60 градусов, на обратке – 44.

6 февраля президент Касым-Жомарт Токаев поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову стабилизировать температурный режим в Экибастузе в квартирах горожан и на социальных объектах и держать на постоянном контроле отопительный сезон и ход ремонтно-восстановительных работ.

7 февраля на специальном совещании под председательством Романа Скляра рассмотрели вопросы замены ряда участков тепловой сети и подготовки к ремонтным работам на ТЭЦ Экибастуза. В этот же день представители министерств энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, АО «Казцентр ЖКХ», комитета атомного и энергетического надзора и контроля выехали в город, чтобы ознакомиться с ходом ремонтных работ. Тогда сообщалось, что на Экибастузской ТЭЦ функционируют пять котлов – два энергетических и три водогрейных. В ремонте находятся еще пять. Параллельно с этим в круглосуточном режиме ведутся работы по устранению повреждений тепловой сети – их на внутриквартальных участках осталось девять, а также продолжаются работы по регулировке температуры подачи тепла. Согласно нормативу, она должна составлять 77/53°С (на выходе), фактический показатель на сегодня – 64/45°С (на выходе) при наружной температуре воздухе -21°С.

В пресс-службе премьер-министра отметили, что в городе 28 многоквартирных жилых домов систематически испытывают «недогрев». В этой связи принято решение произвести наладку систем теплоснабжения по более высоким параметрам.

Вместе с тем в городе запланирован масштабный ремонт, который начнется после завершения отопительного сезона. Пока проводится технический аудит городской системы теплоснабжения, по итогам будут определены меры по ее комплексному восстановлению. При этом уже имеется ПСД на реконструкцию четырех магистралей общей протяженностью порядка 5 км, которая проходит госэкспертизу. Кроме того, подготовлены расчеты на проведение ремонта 400 км внутриквартальных сетей города.

«Для проведения масштабной ремонтной кампании и определения источников финансирования разработан проект меморандума в части распределения ответственности между акиматом области и АО “ЦАЭК”», - уточнили в пресс-службе.