Сенат одобрил ратификацию Казахстаном договора с Францией о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Казахстан и Франция будут оказывать друг другу правовую помощь по уголовным делам, а вместе с Узбекистаном – передавать осужденных к лишению свободы, чтобы они отбывали наказание у себя на родине. Соответствующие законы, которые ранее принял мажилис. одобрил в четверг в ходе пленарного заседания сенат.

«Предлагаемый договор (с Францией – В.) регулирует основания и порядок оказания взаимной правовой помощи, пути ее осуществления, вызова свидетелей, экспертов и обвиняемого на допросы, временное изъятие лиц, содержащихся под стражей и другие вопросы. В частности, запрос включает в себя конфискацию предметов, обыск, проведение экспертизы, определение счетов в банке, допрос свидетелей, экспертов и обвиняемого, обмена информацией и другие следственные действия», - сказал депутатам заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

Он привел пример, что, в случае необходимости проведения обыска во Франции, казахстанский правоохранительный орган направляет запрос, к нему прилагает постановление, санкционированное следственным судом. Следственный орган Франции проводит обыск на основании своего национального законодательства, результаты которого сообщает в Казахстан. В таком же порядке наша страна выполняет запросы французской стороны.

В договоре также закреплены основания для отказа о предоставлении правовой помощи. В частности, правовая помощь не предоставляется, если создает угрозу суверенитету, безопасности страны и общественному порядку, относится к полу, национальности, религии, политическому или идеологическим убеждениям человека, носит политический характер, истек срок давности или если исполнение запроса противоречит законодательству страны.

Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания» предусматривает основания для передачи осужденного и отказа от передачи. Осужденный передается в тех случаях, если он является гражданином одной из двух стран, если его действия считаются преступлением в обеих странах, если остается время отбывания наказания не менее одного года и если обе страны согласны на передачу. В передаче осужденного будет отказано, если это подрывает суверенитет и безопасность страны, противоречит национальному законодательству, если у осужденного есть финансовые обязательства и если еще идет судебный процесс или расследование.

«Одним из главных условий договора является, что осужденный должен подать заявление о намерении отбыть наказание в своей стране», - объяснил Чиндалиев.

По данным заместителя генерального прокурора, на сегодняшний день в Казахстане отбывают наказание 486 граждан Узбекистана, а в Узбекистане – 20 граждан Казахстана.