Первую многоярусную парковку построят в Алматы уже в этом году

Первую многоярусную парковку построят в Алматы в этом году в микрорайоне Коктем-3, сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района.

«На одной из предыдущих встреч жителями района поднимался вопрос по объекту незавершённого строительства под паркинг в микрорайоне Коктем-3. Национальный Банк передал данный объекта на баланс города. Строительство этого первого многоярусного муниципального паркинга завершится до конца текущего года», - сказал Досаев.

По его информации, паркинг будет рассчитан на 267 мест.

В августе прошлого года Досаев говорил, что в Алматы рассматривается вопрос строительства многоярусных парковок, и соответствующую программу планируется презентовать до конца 2022 года. По словам акима, в 2023 году начнется работа с частными инвесторами.