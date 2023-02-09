86,2% кандидатов на выборы в мажилис в Казахстане – самовыдвиженцы

ЦИК подвел итоги выдвижения кандидатов в мажилис и маслихаты. Семь политических партий выдвинули на выборы в мажилис по партийным спискам 283 кандидата, по одномандатным округам – 79, а самовыдвиженцами пойдут 525 человек, это 86,21% от общего числа кандидатов.

«Для участия в выборах в мажилис все семь политических партий представили в ЦИК свои списки, в которые включено 283 кандидата», - сказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров на брифинге в четверг.

Напомним, что в партийный список Народной партии Казахстана вошли 52 кандидата, демократической партии «Ак жол» – 54, ОСДП – 19, партим зеленых «Байтак» – 18, «Ауыл» – 25, Respublica – 25, «Аманат» – 90 кандидатов.

Петров отметил, что политические партии представили документы в полном соответствии с требованием конституционного закона «О выборах», и сейчас ЦИК направил запросы в уполномоченные госорганы для установления соответствия лиц, включенных в списки, законодательству страны.

Кроме того, на выборы в мажилис в Казахстане образовано 29 одномандатных территориальных избирательных округов. По ним выдвинуто 609 кандидатов. В Астане по обоим избирательным округам выдвинуто по 63 кандидата, в Алматы по округам №3 и №4 – по 49 кандидатов, по избирательному округу №5 – 45 кандидатов. В Шымкенте по обоим избирательным округам – по 12 кандидатов. В Абайской области – всего 10 кандидатов, в Акмолинской области – 13 кандидатов, в Актюбинской области – 24, в Алматинской области по избирательному округу № 11 – 13 кандидатов, по избирательному округу № 12 – 20 кандидатов, в Атырауской области – 20 кандидатов, в Западно-Казахстанской области – 14, в Жамбылской области по округ №15 – 12 кандидатов, по округу №16 – 11 кандидатов, в Жетысуской области – 18 кандидатов, в Карагандинской области по округу №18 – 19 кандидатов, по округу №19 – 12 кандидатов, в Костанайской области – 16 кандидатов, в Кызылординской – 15, в Мангистауской области – 14, в Павлодарской – 17, в Северо-Казахстанской области – 17 кандидатов. В Туркестанской области по избирательным округам №25 и №26 – по 9 кандидатов и по избирательному округу №27 – 14 кандидатов. В Улытауской области – 8 кандидатов, в Восточно-Казахстанской области – 11 кандидатов.

«79 кандидатов выдвинуто семью политическими партиями, все политические партии в той или иной степени поучаствовали в выдвижении на одномандатные округа. Пять кандидатов выдвинуты четырьмя общественными объединениями, подавляющее большинство – 525 кандидатов, или 86,21%, – это самовыдвиженцы», - уточнил Первов.

Всего в Казахстане 223 маслихата, в которых 3 415 мандатов. В том числе, 668 мест в двадцати областных маслихатах, в маслихатах городов республиканского значения и столицы, 617 – городские, 2 130 – районные. Шесть политических партий выдвинули своих кандидатов. Во всех регионах у партии «Ак жол» выдвинуто 200 кандидатов, у партии «Аманат» – 699 кандидатов, «Ауыл» выдвинула 136 кандидатов, Народная партия Казахстана – 182 кандидата, Respublica – 161 кандидата, «Байтак» выдвинула 93 кандидатов в 19 регионах, а ОСДП – ни одного. В общей сложности по одномандатным округам выдвинулось 1 720 кандидатов на выборы депутатов областного маслихата, на выборы депутатов городских и районных маслихатов – 10 124 кандидата.