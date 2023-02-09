В 2024 году в Казахстане начнут вакцинацию от вируса папилломы человека

Вакцинацию от вируса папилломы человека внесут в Национальный календарь прививок 2024-2025 года. Об этом говорится в постановлении «Об утверждении Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2023–2025 годы». Практически все случаи рака шейки матки и около 70% всех видов рака головы и шеи вызваны именно ВПЧ-инфекцией, поэтому вакцинация играет ключевую роль в предотвращении этой болезни. В 2013 году уже была попытка начать вакцинацию, но она провалилась .

Согласно Комплексному плану, минздрав собирается в 2024-2025 годах привить девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека. Планируемый охват очень оптимистичен - не менее 95% от целевой группы.

В 2013 году в Казахстане пытались вакцинировать девочек 12-14 лет против вируса папилломы человека. Это был пилотный проект, в котором участвовало 4 региона — Атырауская и Павлодарская области, а также Алматы и Астана. За время пилотного проекта из 7 172 девушек, получивших одну прививку, полный вакцинальный комплекс из трех доз прошли только 4 217 участниц. Затем, в 2015 году, проект свернули из-за отказов от вакцинации. При этом только с 2013 года в Казахстане от рака шейки матки умерли 4 359 женщин. Заразиться ВПЧ можно при телесном контакте, поцелуях или половом акте. Поэтому прививку стараются ставить до начала половой жизни. ВПЧ может привести к раку шейки матки, головы, шеи, прямой кишки, влагалища и т.д. Есть страны, в которых прививают не только девочек, но и мальчиков.