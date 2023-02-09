Тело казахстанца найдено под завалами дома в турецкой провинции Хатай – МЧС

Тело гражданина Казахстана обнаружено под завалами дома в провинции Хатай в Турции, сообщила пресс-служба МЧС.

«Казахстанские спасатели продолжают поисковые работы на одном из сложнейших участков в провинции Хатай. По оперативной информации, в настоящее время обнаружено и извлечено тело одного гражданина Казахстана», - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что шестиэтажный дом полностью разрушен, объем завалов составляет более 18 тыс. кв. м.

«Работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями. Казахстанские спасатели работают с максимальной отдачей», - отметили в министерстве.

Ранее казахстанские спасатели обнаружили под завалами на этом объекте тела двух граждан Турции.

Напомним, что после землетрясение в Турции пропали трое граждан Казахстана. Одна казахстанка была найдена живой. Поиски еще одного соотечественника продолжаются.