Апелляционный суд оставил приговор Биртанову и Абишеву без изменения

Апелляционная коллегия согласилась с решением суда первой инстанции по делу бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова и его заместителя Олжаса Абишева и оставила приговор без изменения.

«Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 431, статей 443, 444 Уголовно-процессуального кодекса судебная коллегия постановила: приговор районного суда №2 Сарыаркинского района города Астаны от 28 октября 2022 года в отношении Елжана Биртанова, Олжаса Абишева оставить без изменения. Апелляционные жалобы защитников и осужденных – без удовлетворения. Постановление вступает в законную сиу с момента оглашения», - сказал председательствующий апелляционной коллегии Айбек Амиргалиев.

Напомним, Елжан Биртанов был признан невиновным по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации и оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. Однако он вместе с Абишевым был признаны виновным по статье 361 часть 4 пункт 3 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями). Им назначили наказание в виде ограничения свободы на пять и четыре года соответственно. Кроме того, суд частично удовлетворил иск Минздрава и взыскал в солидарном порядке с осужденных в пользу министерства материальный ущерб в размере 1,350 млрд тенге.

Расследование уголовного дела в отношении Биртанова было завершено 7 июля 2021 года. По версии следствия, бывший глава Минздава и его заместитель Олжас Абишев приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации министерства здравоохранения, которая должна объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях. В Агентстве по финансовому мониторингу утверждали, что «платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами». Стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн, или 1,5 млрд тенге. Также Биртанов обвинялся в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.

В январе прошлого года столичный суд вернул в Генпрокуратуру дело для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства. Повторно уголовное дело поступило в столичный суд 5 мая.