Акимы четырех регионов отчитались перед Токаевым об итогах социально-экономического развития областей

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акимов Мангистауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей. Как сообщает Акорда, они отчитались об итогах социально-экономического развития регионов за 2022 год и озвучили планы на предстоящий период.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев доложил, что в 2022 году в регионе было реализовано 15 инвестиционных проектов стоимостью 25 млрд тенге, объем привлеченных инвестиций увеличился на 15,8% и составил 762 млрд тенге. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, по сравнению с прошлым годом, выросло на 33,3% до 75,3 тысячи.

Что касается обеспечения жителей питьевой водой, то в прошлом году 12 сельских населенных пунктов были обеспечены централизованным водоснабжением. Продолжается реализация девяти проектов с общей мощностью опреснения 286 тысяч кубометров, рассчитанных до 2025 года. Также аким проинформировал, что запланирована модернизация инженерной инфраструктуры Актау и реконструкции Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК).

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды сообщил, что в прошлом году ВРП достиг 3 трлн тенге, при этом объем продукции агропромышленного комплекса составил 1 трлн тенге. В отрасль привлечено 75 млрд тенге инвестиций.

По словам акима, питьевой водой в регионе обеспечены семь населенных пунктов, в которых отсутствовали водопроводы, в этом году планируется провести водопроводы и обновить изношенные системы водоснабжения в 25 населенных пунктах, а в 56 населенных пунктов будет проведен газ, еще в 47 селах будут обновлены электросети.

В прошлом году в Туркестанской области сдали в эксплуатацию 21 школу, в этом году планируется сдать дополнительно 20 школ, а в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в регионе одобрено строительство 63 учебных заведений. Кроме того, будет построено 49 медицинских объектов в сельской местности.

Вместе с тем Сатыбалды сообщил, что за счет профилактических работ исключена опасность подтопления 43 населенных пунктов в пяти районах. Что касается подтоплений, которые произошли в нескольких районах, сейчас ситуация стабилизировалась, заверил аким, а специальная комиссия определяет объем нанесенного ущерба.

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров проинформировал президента о развитии сельского хозяйства и реализации инвестиционных проектов в регионе. По его словам, в сельском хозяйстве и промышленности будет реализовано 62 инвестпроекта на сумму 160 млрд тенге. В регион также планируют привлечь 430 млрд тенге инвестиций, половина из которых будет направлена в сельское хозяйство. Аким также рассказал о подготовке к весенне-полевым работам, отметив, что уже засыпано 489 тысяч тонн семян, будет внесено 180 тысяч тонн минеральных удобрений.

Вместе с тем он доложил, что в этом году акционеры направят 6 млрд тенге на строительство новой дымовой трубы и капитальный ремонт котлоагрегатов ТЭЦ-2 Петропавловска. Ранее он говорил, что акционеры выделили 17,5 млрд тенге, из них в 2022 году освоили 12 млрд тенге. Но, по мнению главы региона, этого мало, он просил акционеров увеличить финансирование в два раза.

Также в регионе планируется ремонт и реконструкция 7,2 км тепловых сетей на 1,1 млрд тенге, также будет отремонтировано 650 км дорог, построено 300 тысяч кв. м жилья, улучшено водоснабжение в 22 селах.

По словам акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, на стадии реализации в регионе находятся 53 крупных проекта, будет создано 12 тысяч рабочих мест. В планах местных органов – профинансировать 5,5 тысячи проектов на 18 млрд тенге и создать 5,8 тысячи рабочих мест. Кроме того, в прошлом году было введено 597 тысяч кв. м жилья. В сельском хозяйстве в 2022 году возвращено более 1,2 млн га неиспользуемых земель. В этом году планируется вернуть еще 580 тысяч га.

Говоря о планах в социальной сфере, глава региона сообщил, что в рамках модернизации сельского здравоохранения будет построено 92 медицинских объекта в селах, созданы две межрайонные больницы, построена клиникы на 300 коек при Медицинском университете Караганды и перинатальный центр на 200 коек. За 2023-2025 годы в области должны построить 18 современных школ.

По итогам встреч Токаев указал на необходимость своевременной и качественной реализации поручений, данных им ходе рабочих поездок по областям, и отметил важность дальнейшего обеспечения стабильного социально-экономического развития регионов и повышения благосостояния населения.