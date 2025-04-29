В Казахстане искусственный интеллект будет анализировать плотность застройки городов и уровень развития инфраструктуры

До конца года в Казахстане будет создана единая информационная система, которая интегрирует в себя все действующие порталы строительной отрасли. Но до 1 октября акиматы должны завершить оцифровку всех данных. Такие поручения дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов.

«До конца этого года будет создана единая информационная система, которая интегрирует в себя все действующие порталы строительной отрасли на единой платформе. Она по принципу “единого окна” аккумулирует всю актуальную информацию от градостроительного планирования до сдачи объектов в эксплуатацию», - сказал Бектенов.

Для обеспечения запуска системы он поручил акиматам всех регионов до 1 октября завершить оцифровку всех данных, включая схемы инженерных сетей и градостроительные документы.

Премьер также напомнил, что в ноябре 2024 года в 89 городах запущен пилотный проект по выдаче разрешительной документации и согласованию эскизных проектов через единый геопортал инфраструктурных данных. В результате этого было выявлены несоответствие фактических границ некоторых населенных пунктов с утвержденными генпланам, а также некорректная привязка определенных земельных участков.

«Поручаю министерствам сельского хозяйства, промышленности и строительства, акиматам регионов и корпорации “Правительство для граждан” до 1 сентября текущего года устранить расхождение данных», - поручил Бектенов.

Он также считает, что искусственный интеллект в строительстве должен «стать помощником в принятии решений» в проектировании, управлении городским развитием и других направлениях. По этому направлению он поручил министерствам цифрового развития, промышленности и строительства в течение месяца разработать решения по масштабированию ИИ-модулей в строительной сфере, включая анализ плотности застройки, соответствия техническим условиям и уровню развития инфраструктуры.

Кроме того, министерство национальной экономики должно принять меры по обязательной выдаче технических условий в цифровом формате через систему градостроительного кадастра, так как «большое количество нареканий со стороны бизнеса и населения вызывает процедура выдачи технических условий на подключение к инженерным сетям».

В целом, по данным Бектенова, с внедрением государственного градостроительного кадастра, портала eQurylys и банка информационных моделей Казахстан переходит от бумажного документооборота к сквозным цифровым процессам. И на сегодня оцифровано более 90% инженерной инфраструктуры, автоматизирована выдача разрешительной документации и согласование проектов, а также создан единый реестр долевого строительства, доступный через портал eGov.