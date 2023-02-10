Правительство одобрило проект Концепции развития системы управления водными ресурсами до 2029 года

На совещании в правительстве рассмотрен и одобрен проект Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2023-2029 годы, сообщает сайт премьер-министра.

По словам министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой, документ нацелен на решение проблем сохранения и рационального использования водных ресурсов страны, обеспечения баланса потребности отраслей экономики и окружающей среды.

«Мы хотим обеспечить долгосрочную устойчивость водных экосистем для сохранения их снабжающих, регулирующих и поддерживающих функций. Проект Концепции включает четыре основные задачи: повышение продуктивности, качества воды, жизнестойкости и совершенствование управления водными ресурсами», — сказала Сулейменова.

Планируется, что к 2029 году в Казахстане будет модернизирована и автоматизирована сеть магистральных и межхозяйственных каналов, проведено многофункциональное обследование всех основных гидротехнических сооружений. Кроме того, будут открыты дополнительные гидрологические посты, пересмотрены тарифы на водоснабжение и внедрена автоматизированная система мониторинга сбросов.

По итогам обсуждения проект концепции был одобрен.