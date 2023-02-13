«АрселорМиттал Темиртау» передаст на баланс акимата трамвайный парк

В Темиртау временно приостановлено движение трамваев из-за того, что неизвестные похитили провода. После технического обследования и экспертизы будет принято решение передать трамвайный парк на баланс города, сообщает пресс-служба АО «АрселорМиттал Темиртау».

«В связи с проведением технического обследования движение трамвайного транспорта ТОО “ТАА” временно приостановлено. Работниками ТОО «ТАА» производится съем контактных проводов с целью их сохранности, так как в ночь с 10 на 11 февраля неизвестные совершили кражу 600 метров контактного провода», - говорится в сообщении накануне.

В связи с этим руководством ТОО «ТАА» было принято решение для сохранности демонтировать провода, так как возобновить трамвайное сообщение при отсутствии дефицитного и дорогостоящего провода невозможно.

«В завершении технического обследования, проведения экспертизы и подготовки проекта будет принято решение о передаче трамвайного парка на баланс акимата г.Темиртау», - отметили в компании.

Пока для работников компании, дочерних предприятий и ветеранов комбината предусмотрены дополнительные автобусы с аналогичными маршрутом и условиями оплаты проезда.