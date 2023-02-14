Казахстан наращивает поставки угля на рынки ЕС

После ввода европейского эмбарго на российский уголь Казахстан стал одной из стран, которые замещают эти поставки на рынки ЕС. Как пишет «Коммерсантъ» , в прошлом году Казахстан увеличил транзит угля через Россию.

Согласно презентации Argus «Изменения логистики поставок и транзита сухих грузов в странах Центральной Азии и Южного Кавказа», Казахстан увеличил транзит угля через Россию в дальнее зарубежье на 11,2%, до 9,9 млн тонн, основные поставки пришлись на морские порты – рост на 8,1%, до 9,3 млн тонн. А по данным Eurostat, за 11 месяцев 2022 года страны ЕС увеличили импорт угля из Казахстана до 4,9 млн тонн против 780 тыс. тонн за аналогичный период 2021 года. Наиболее высокую динамику роста демонстрируют порты Латвии — Вентспилс и Рига: отгрузка выросла через Вентспилс в 2,4 раза, до 2,4 млн тонн, через Ригу — в 13 раз, до 630 тыс. тонн.

В I квартале 2023 года отгрузки из Казахстана в направлении портов Прибалтики и Польши могут вырасти ввиду скидок на железнодорожный транзит по территории России.

Сейчас Казахстан замещает 20% объемов, ранее поставляемых в ЕС Россией, отмечают эксперты. Вместе с тем падение цен на уголь как в Европе, так и в мире могут вызвать определенные ограничения по дальнейшему замещению российских объемов угля казахстанским на европейском рынке.