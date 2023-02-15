Им стал бывший глава агентства «Казинформ»
Назначен председатель комитета информации МИОР
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Приказом министра информации и общественного развития Елдос Наширали назначен на должность председателя комитета информации министерства информации и общественного развития, сообщает пресс-служба правительства.

Елдос Наширали родился в 1984 году. Окончил Таразский государственный педагогический университет и университет Мэсси, Новая Зеландия, выпускник программы «Болашак». Был главным экспертом министерства культуры и информации, экспертом в отделе внутренней политики администрации президента, инспектором пресс-службы президента, директором департамента государственной политики в области СМИ министерства информации и коммуникаций, управляющим директором АО «Агентство «Хабар», заместителем председателя правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ». С октября 2021 года возглавлял агентство «Казинформ».

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