Почти все оборудование на ТЭЦ в Риддере нуждается в капитальном ремонте – Ахметов

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что в Риддере снимают режим ЧС техногенного характера. Но предстоит капитальный ремонт на ТЭЦ, в этой связи он поручил новым владельцам предоставить полный график работ.

«Сегодня провел встречу с новыми инвесторами Риддер ТЭЦ. Сразу отмечу, что в течение десятидневного срока новые владельцы теплоцентрали должны предоставить исчерпывающий график ремонтных работ на ТЭЦ, куда должны войти не только виды и сроки, но и перечень необходимого оборудования и комплектующих, список и число специалистов, которые будут работать на этом сложном объекте», - написал Ахметов в Instagram.

Он отметил, что особенное внимание нужно обратить на четвертый и пятый котлы, резервный тракт подачи угля, само здание ТЭЦ, пострадавшее от пожаров.

«Капитальный ремонт требуется практически всему оборудованию и сетям, поэтому график должен детально охватить весь блок этих вопросов», - подчеркнул глава региона, добавив, что также важно сделать акцент на безопасных условиях труда для работников станции, а для этого нужно провести ремонт систем аспирации и вентиляции.

Помимо ремонтных работ, добавил Ахметов, необходимо составить график погашения дебиторской задолженности перед угольным разрезом Каражыра.

Глава региона сообщил, что так как ТЭЦ сейчас работает без сбоев он дал поручение акиму Риддера снять в городе режим ЧС техногенного характера местного масштаба.

24 января стало известно, что ТЭЦ в Риддере выкупил казахстанский инвестор. Ахметов сообщал, что он договорился с новым собственником ТЭЦ, что в ближайшее время компания заложит на капительный ремонт не менее 7 млрд тенге.