Казахстан ратифицировал соглашение, определяющее порядок зачисления и распределения таможенных пошлин в рамках ЕАЭС

Соглашением закрепляются этапы всех мероприятий для своевременного получения государствами выплат
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза».
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