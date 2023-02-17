Казахстан ратифицировал соглашение, определяющее порядок зачисления и распределения таможенных пошлин в рамках ЕАЭС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза».

Соглашением определены основные цели и объекты проводимых высшими органами государственного финансового контроля стран ЕАЭС совместных контрольных мероприятий, порядка их проведения, оформления результатов, а также механизмов устранения выявленных нарушений.

Кроме того, при неисполнении, неполном или несвоевременном исполнении обязательств по перечислению сумм от распределения ввозных пошлин уплачиваются проценты за просрочку и применяются меры ответственности, установленные законодательством страны ЕАЭС, на территории которой такие нарушения выявлены.

Соглашение ранее уже ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.