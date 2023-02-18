Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан за 9 месяцев 2022 года превысил $22 млрд

Смаилов отметил, что, несмотря на внешние вызовы, экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста и инвестиционную привлекательность по итогам 2022 года. В частности, валовый приток прямых иностранных инвестиций в республику за 9 месяцев прошлого года вырос на 17,8% и составил $22,1 млрд.

Премьер подчеркнул, что правительство продолжает совершенствовать условия для работы иностранных инвесторов, бизнес-проектам на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка, включающая фискальные и нефискальные льготы, а также преференции, а для перезагрузки фискального регулирования разрабатывается новый Налоговый кодекс, который предусматривает цифровизацию налогового контроля, переход к дифференцированным ставкам, стимулирование технологической модернизации, упрощение специальных налоговых режимов и т.д.

Участники заседания обсудили вопросы устранения административных барьеров для бизнеса, совершенствования налогообложения, развития новых технологий, влияния глобальных экономических трендов на экономику Казахстана и другие. Смаилов подчеркнул открытость правительства к дискуссиям, рекомендациям и новым проектам, нацеленным на наращивание взаимовыгодного сотрудничества.

«Мы высоко ценим активное участие иностранных партнеров и дипломатического корпуса в улучшении инвестклимата Казахстана. Со своей стороны мы готовы оказывать перспективным проектам необходимую поддержку», - заключил он.