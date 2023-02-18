В этом эпидсезоне люди болеют ОРВИ и гриппом на 30% больше, чем в прошлом

В субботу на заседании Центральной избирательной комиссии вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала об эпидситуации в стране с коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ. Минздрав советует использовать маски во время проведения агитационных работ при большом скоплении людей.

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекций выросла на 15%. Все регионы продолжают оставаться в зеленой зоне, но минздрав отмечает, что показатель R, который характеризует распространенность инфекций, больше единицы в 14 регионах: в Алматы, Астане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях.

Наряду с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продолжается эпидемиологический сезон ОРВИ и гриппа. С начала эпидсезона — с 1 октября 2022 года зарегистрировано более 3 миллионов 400 случаев ОРВИ и более 3 тысяч случаев гриппа.

«Если сравнивать эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом с аналогичным периодом предыдущего сезона, то мы видим рост заболеваемости на 30%. При этом за последние три недели отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Так за последнюю неделю она выросла в 1,6 раза. Причем рост заболеваемости отмечается во всех регионах. За предыдущую неделю было зарегистрировано 143 тысяч, за прошлую неделю — около 250 тысяч», — сообщила Айжан Есмагамбетова.

В условиях проведения выборов и агитационной работы, минздрав рекомендует проводить агитационные работы в просторных помещениях с бесперебойной работой вентиляции. И во всех 14 регионах, в которых показатель R по заболеваемости ковидом, рекомендуется использовать маски в период проведения агитационных работ, связанных со скоплением населения.