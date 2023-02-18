Ранее суд санкционировал его арес
Журналиста Михаила Козачкова перевели на домашний арест

Тамара Вааль, Астана, Власть

Журналисту Михаилу Козачкову изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Об этом в своем телеграм-канале сообщил в субботу журналист Вадим Борейко.

«Только что говорил с правозащитницей Жемис Турмагамбетовой. Она сообщила, что журналисту Михаилу Козачкову изменили меру пресечения: его перевели из следственного изолятора СИ-18 под домашний арест», — написал Борейко.
Напомним, о задержании журналиста Михаила Козачкова стало известно 18 декабря 2022 года. 20 декабря следственный суд Алматы удовлетворил ходатайство органов следствия и санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 февраля 2023 года.
Агентство финансового мониторинга в распространенном сообщении объявило, что подозревает его в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева, которого связывают с младшим братом бывшего президента Болатом Назарбаевым. Медиасообщество, правозащитники, общественники потребовали освободить Михаила Козачкова, указывая на нарушение его конституционных прав при задержании и на заказной характер дела. Сам Козачков отверг все обвинения в свой адрес, а свое преследование назвал личной местью председателя агентства финансового мониторинга Жаната Элиманова.

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