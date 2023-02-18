Журналиста Михаила Козачкова перевели на домашний арест

«Только что говорил с правозащитницей Жемис Турмагамбетовой. Она сообщила, что журналисту Михаилу Козачкову изменили меру пресечения: его перевели из следственного изолятора СИ-18 под домашний арест», — написал Борейко.

Напомним, о задержании журналиста Михаила Козачкова стало известно 18 декабря 2022 года. 20 декабря следственный суд Алматы удовлетворил ходатайство органов следствия и санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 февраля 2023 года.

Агентство финансового мониторинга в распространенном сообщении объявило, что подозревает его в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева, которого связывают с младшим братом бывшего президента Болатом Назарбаевым. Медиасообщество, правозащитники, общественники потребовали освободить Михаила Козачкова, указывая на нарушение его конституционных прав при задержании и на заказной характер дела. Сам Козачков отверг все обвинения в свой адрес, а свое преследование назвал личной местью председателя агентства финансового мониторинга Жаната Элиманова.