63 случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, случаев коронавирусной пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране подтвержден 1 407 241 случай КВИ+ и 90 826 случаев КВИ-. От коронавирусной инфекции скончались 13 846 человек.

На 19 февраля лечение получают 1 668 человек (1 493 КВИ+ и 175 КВИ-), из них в стационарах остаются 112 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 556. В тяжелом состоянии находятся четыре человека, в крайне тяжелом – четверо заболевших, один пациент – на аппарате ИВЛ.