Около 100 человек собралось на первый агитационный митинг независимых кандидатов в депутаты маслихата и мажилиса

В Алматы в парке имени Ганди проходит первый агитационный митинг кандидатов в депутаты мажилиса и маслихата. На него собралось порядка 100 человек.

Одним из первых на митинге выступил рэп-исполнитель Жан Ахмадиев: «До нынешнего момента цель депутатов была − пройти выборы, попасть в представительные органы и создать себе условия. Но хозяева депутатов − народ. Они должны служить нам. Сейчас власть кинула нам кость через самовыдвижение».

Руководительница ОО «Независимые наблюдатели» Арайлым Назарова заявила, что если граждане Казахстана хотят демократии, то они должны добиваться справедливых и честных выборов: «30% мест − это конечно мало по мажоритарной системе. Но это наш шанс стать голосом народа в представительных органах. Я призываю становиться независимыми наблюдателями: только так мы можем обеспечить справедливость выборов».

По словам политика Мухтар Тайжан, многие независимые кандидаты объединились намерены объединиться в специальный блок, о создании которого будет объявлено 20 февраля. В его состав войдут кандидаты: Лукпан Ахмедьяров в Уральске, Арман Шораев в Астане, Ерлан Калиев в Семее; Арайлым Назар, Думан Мухаметкарим, Санжар Бокаев − в Алматы.

«Карин, Ашимбаев, Токаев обещали, но не провели настоящих реформ. Мы увидели это на президентских выборах. Нам не нужен обман. Нам нужны честные выборы. Во власть должны прийти настоящие и народные кандидаты. Если мы придем к власти − мы сможем провести народные реформы», − убежден Тайжан.

Социолог Жанар Джандосова обратила внимание на то, что несмотря на частую смену депутатов в маслихатах и мажилисе, в Алматы не происходят какие-либо изменения: «Знаете ли вы хоть одного своего депутата? Как начинался Кантар? Люди хотели выйти на мирный митинг и поговорить с властью. Хоть какой-нибудь депутат вышел к людям? Когда Алматинцы задыхаются от смога, депутаты что-нибудь делают, чтобы перевести ТЭЦ на газ? Когда обсуждался Генплан развития, собирали ли депутаты жителей на обсуждения? <…> Алматинцы антилидеры по явке на выборы. На выборы президента пришло 28%. Алматинцы разочарованы. Но давайте не будем равнодушными. Узнавайте, где ваш округ и своих кандидатов. Приходите на выборы».