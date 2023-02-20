Михаил Козачков признал вину в незаконном распространении персональных данных

Журналист Михаил Козачков написал в Facebook пост , в котором сообщил, что список статей, по которым он проходил подозреваемым, заметно сократился, в частности в связи с раскаянием прекращено дело о разглашении госсекретов. Также журналист признал, что нарушил закон при сборе и распространении персональных данных в своих расследованиях.

«В минувшую субботу мне была изменена мера пресечения в связи с изменением обвинения. Я не могу разглашать все подробности, но список статей, по которым я проходил подозреваемым, заметно сократился. Например, в связи с моим раскаянием прекращено дело по разглашению государственных секретов, которые я незаконно разгласил», - сообщил Козачков.

Также, по его словам, в ходе следствия было установлено, что он, «собирая информацию для своих материалов и публикуя статьи, не раз нарушил законы».

«Занимаясь журналистскими расследованиями, находясь в постоянном поиске новых сведений, все время ходишь по краю. И вот так получилось, что я совершил незаконный сбор и распространение персональных данных нескольких человек. Я понимаю, что был неправ, в какой-то момент потерял связь с реальностью и готов нести за это ответственность. Сейчас я жду суда и очень надеюсь, что он проявит ко мне снисходительность», - отметил Козачков.

Он принес извинения «тем, кто пострадал от его публикаций», признав, «что нарушил права этих граждан и как журналист и как человек». Козачков сообщил, что уже возместил нанесенный ущерб. При этом журналист подчеркнул, что для изменения обвинения ему не пришлось давать на кого-то показания.

Также он поблагодарил всех, кто выступал в его поддержку.

Напомним, о задержании журналиста Михаила Козачкова стало известно 18 декабря 2022 года. 20 декабря следственный суд Алматы удовлетворил ходатайство органов следствия и санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 февраля 2023 года. Агентство финансового мониторинга в распространенном сообщении объявило, что подозревает его в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева, которого связывают с младшим братом бывшего президента Болатом Назарбаевым. Медиасообщество, правозащитники, общественники потребовали освободить Михаила Козачкова, указывая на нарушение его конституционных прав при задержании и на заказной характер дела. Сам Козачков изначально отверг все обвинения в свой адрес, а свое преследование назвал личной местью председателя агентства финансового мониторинга Жаната Элиманова.

В субботу, 18 февраля, Михаилу Козачкову изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.