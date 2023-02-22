Казахстан в этом году увеличит посевные площади зерновых и зернобобовых

В текущем году Казахстан планирует засеять 23,4 млн га, что на 68,6 тыс. га больше, чем в 2022 году, при этом будут увеличены площади зерновых и зернобобовых, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

«Общая посевная площадь текущего года составит 23,4 млн га, что на 68,6 тыс. га больше показателя 2022 года. Намечается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур – на 117 тыс. га, кормовых культур – на 36,5 тыс. га и сахарной свеклы – на 6,7 тыс. га», - сказал Карашукеев.

При этом, добавил он, из-за изменения конъюнктуры рынка прогнозируется незначительное сокращение площади посева некоторых масличных культур – сафлор, соя и горчица.

Глава Минсельхоза также отметил, что с 1 по 16 февраля на большей части республики осадки выпали неравномерно, поэтому сельхозтоваропроизводителям «необходимо продолжить работы по накоплению и сдерживанию влаги в почве».

Готовность техники к посевной кампании, по его данным, составляет около 93%.

«К началу массового проведения посевных работ готовность будет обеспечена на 100%», - заверил Карашукеев.

В целом на проведение весенне-полевых работ регионам выделено 413 тыс. тонн дизельного топлива, это на 13 тыс. тонн больше уровня прошлого года.

«Совместно с министерством энергетики утвержден график закрепления областей за НПЗ и фиксированная цена на февраль месяц с НПЗ – 222 тыс. тенге за тонну, или 184 тенге за литр», - сообщил Карашукеев.

По его словам, в этом году отгрузка удешевленного ГСМ началась с февраля не только для южных областей, но и заранее для северных зерносеющих регионов.