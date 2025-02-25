Из резерва правительства на поддержку аграриев выделено более 100 млрд тенге

Из резерва правительства выделено 116,77 млрд тенге для кредитования аграриев и стабилизации их финансового состояния, сообщает пресс-служба правительства.

«Средства планируется направить на финансирование субъектов АПК для качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ 2025 года, а также приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства», - уточняется в сообщении.

Это будет реализовано путем субсидирования купонного вознаграждения по облигациям АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» — для дальнейшего финансирования на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства и сборки для последующей передачи в лизинг, а также удешевления комиссии при гарантировании договоров займов АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».