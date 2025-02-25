Из резерва правительства на поддержку аграриев выделено более 100 млрд тенге

Деньги направят на проведение весенне-полевых и уборочных работ
Из резерва правительства выделено 116,77 млрд тенге для кредитования аграриев и стабилизации их финансового состояния, сообщает пресс-служба правительства.
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