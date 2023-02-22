Решение по газификации севера и востока Казахстана должно быть принято до 1 мая – Смаилов

Премьер-министр Алихан Смаилов недоволен низкими темпами газификации регионов Казахстана. В среду в ходе заседания правительства он заявил, что Астана продолжает «утопать в смоге», а в Алматы сдвигаются сроки строительства новой парогазовой установки на ТЭЦ-2. Также он раскритиковал министерство энергетики и QazaqGaz за отсутствие внятного ответа – как газифицировать северный и восточный регионы, и поручил принять решение до 1 мая.

«Еще в 2019 году был построен магистральной газопровод “Сарыарка”, вдоль которого была подведена соответствующая инфраструктура и установлены необходимые пусковые комплексы. Основная задача министерства энергетики – это добыть газ, переработать и довести его до региона. А вот задача акиматов – довести этот газ до потребителей, сделав процедуру подключения доступной, простой и понятной», - напомнил Смаилов.

Вместе с тем, подчеркнул он, темпы подключения населения столицы, Карагандинской и Акмолинской областей к долгожданному газу остаются на довольно низком уровне. Жители этих регионов жалуются на отсутствие газораспределительных сетей, волокиту с разрешительными документами и дорогое подключение.

«Это касается не только центральных регионов, но и всех других, где уже есть газ. Например, в селе Бигаш Алматинской области жителям обещают провести газ уже в течение 10 лет. Жители аула Алшалы в Толебийском районе Туркестанской области также ожидают голубое топливо на протяжении нескольких лет. В селе Зелёное Западно-Казахстанской области провели газ еще в 2014 году, но до сих пор подключены только административные здания», - привел примеры глава кабмина.

Кроме сельских населенных пунктов, по его данным, в городах также сохраняются проблемы с обеспечением населения газом.

«В итоге, сами видите, Астана по-прежнему утопает в смоге и лидирует в мировых рейтингах по уровню загрязнения воздуха. Сдвигаются сроки строительства новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы», - отметил премьер, поручив акимам регионов и компании QazaqGaz взять эти вопросы на особый контроль.

Кроме того, он обратил внимание, что в Казахстане давно говорится о необходимости газификации всех регионов страны, и глава государства поручал выбрать оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов страны.

«Население этих регионов ждет газ уже давно. А у министерства энергетики и QazaqGaz до сих пор нет полного внятного ответа – по какому варианту нам идти. Пора уже, наконец, определиться и поставить точку в этом вопросе», - высказался Смаилов.

В этой связи он поручил министерству энергетики совместно с фондом «Самрук-Казына» до 1 мая подготовить окончательное решение, которое затем будет рассмотрено на заседании энергетического совета.