Но цены на него стабилизировались
Угроза вывоза лука из Казахстана сохраняется – МСХ
ФОТО ELDALA.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Цены на лук в Казахстане стабилизировались, но все еще остается угроза его вывоза из страны. Поэтому Минсельхоз и ввел запрет на экспорт лука и продолжает контролировать ситуацию, заявил в среду в кулуарах правительства глава ведомства Ербол Карашукеев.

По словам главы Минсельхоза, в 2022 году Казахстан собрал 1,2 млн тонн лука, из которых 1 млн тонн – в Жамбылской области. При этом внутреннее потребление составляет 300 тыс. тонн.

«Мы можем нарастить экспортный потенциал и по поливным землям. Это касается Жамбылской области. Самое главное, чтобы из этого объема был обеспечен внутренний рынок. Ситуация с луком стабилизировалась, запасы лука составляют примерно 70 тыс. тонн по стране, из них чуть больше 30 тыс. – в Жамбылской области», - сказал Карашукеев.

По его словам, на сегодняшний день оптовые цены в Жамбылской области составляют 200 тенге, в Астане – 260-300 тенге, а в магазинах – от 300 до 360 тенге за килограмм.

«Цены стабилизировались, сейчас пока угроза вывоза лука сохраняется, введен запрет, мы ситуацию контролируем», - заверил министр.

Он также добавил, что в этом году будет «достаточно лука, без лука мы не останемся».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Прокуратура Алматы обратилась в суд о возврате в юрисдикцию Казахстана контроля над активами Jusan
Новости
В Турции произошло два новых землетрясения, есть жертвы
Новости
Группа жителей Караганды собирает подписи против строительства золоотвала вблизи их домов
Новости
Токаев поговорил с Зеленским
Новости
Михаил Козачков признал вину в незаконном распространении персональных данных
Новости
В Алматы в субботу ожидаются сильные осадки