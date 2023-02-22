Угроза вывоза лука из Казахстана сохраняется – МСХ

Цены на лук в Казахстане стабилизировались, но все еще остается угроза его вывоза из страны. Поэтому Минсельхоз и ввел запрет на экспорт лука и продолжает контролировать ситуацию, заявил в среду в кулуарах правительства глава ведомства Ербол Карашукеев.

По словам главы Минсельхоза, в 2022 году Казахстан собрал 1,2 млн тонн лука, из которых 1 млн тонн – в Жамбылской области. При этом внутреннее потребление составляет 300 тыс. тонн.

«Мы можем нарастить экспортный потенциал и по поливным землям. Это касается Жамбылской области. Самое главное, чтобы из этого объема был обеспечен внутренний рынок. Ситуация с луком стабилизировалась, запасы лука составляют примерно 70 тыс. тонн по стране, из них чуть больше 30 тыс. – в Жамбылской области», - сказал Карашукеев.

По его словам, на сегодняшний день оптовые цены в Жамбылской области составляют 200 тенге, в Астане – 260-300 тенге, а в магазинах – от 300 до 360 тенге за килограмм.

«Цены стабилизировались, сейчас пока угроза вывоза лука сохраняется, введен запрет, мы ситуацию контролируем», - заверил министр.

Он также добавил, что в этом году будет «достаточно лука, без лука мы не останемся».