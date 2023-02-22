Их смогут получит 5,8 тыс. человек
Выдавать льготные микрокредиты для казахстанской молодежи начнут в марте
фото Жанары Каримовой

В марте планируется начать выдавать льготные микрокредиты для молодежи, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев.

«С марта планируется начать выдавать микрокредиты по льготным условиям. На эти цели в 2023 году выделено 29 млрд тенге. 5,8 тысяч молодых людей смогут получить льготные кредиты», - цитирует Ордабаева агентство «Казинформ».

Он также сообщил, что, помимо этого, будут разработаны инструменты по выдаче гранта для молодежи.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Прокуратура Алматы обратилась в суд о возврате в юрисдикцию Казахстана контроля над активами Jusan
Новости
В Турции произошло два новых землетрясения, есть жертвы
Новости
Группа жителей Караганды собирает подписи против строительства золоотвала вблизи их домов
Новости
Токаев поговорил с Зеленским
Новости
Михаил Козачков признал вину в незаконном распространении персональных данных
Новости
В Алматы в субботу ожидаются сильные осадки