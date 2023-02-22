Выдавать льготные микрокредиты для казахстанской молодежи начнут в марте

В марте планируется начать выдавать льготные микрокредиты для молодежи, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев.

«С марта планируется начать выдавать микрокредиты по льготным условиям. На эти цели в 2023 году выделено 29 млрд тенге. 5,8 тысяч молодых людей смогут получить льготные кредиты», - цитирует Ордабаева агентство «Казинформ».

Он также сообщил, что, помимо этого, будут разработаны инструменты по выдаче гранта для молодежи.