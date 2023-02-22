Выдавать льготные микрокредиты для казахстанской молодежи начнут в марте

Их смогут получит 5,8 тыс. человек
В марте планируется начать выдавать льготные микрокредиты для молодежи, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев.
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