Министерство труда утвердило перечень профессий, по которым иностранцы могут получить ВНЖ упрощенно

Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана утвержден перечень ценных для страны профессий в сфере науки, здравоохранения, промышленности и IT, по которым иностранные граждане могут получить вид на жительство в республике по упрощенному варианту.

В министерстве напомнили, что согласно закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения», ведомство наделено новой функцией – утверждать перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Казахстане и порядок его формирования. Таким образом, Минтруда приняло соответствующий приказ, который вводится в действие c 28 февраля.

«Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в различных сферах: здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, науки и т.д. Иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности. Вид на жительство будет выдаваться со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца», - отметили в ведомстве.

Так, в перечень вошли такие специализации врачей, как нейрохирург, гематолог, онколог, неонатолог, эндокринолог; инженерные специальности – инженер-исследователь по технологии неорганических веществ, инженер-исследователь по технологии органических веществ, инженер-технолог фармации, инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых, инженер авиационный, инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы, инженер по внедрению новой техники и технологии, инженер по лазерному оборудованию, инженер-медицинский радиохимик, инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна, инженер-медицинский радиохимик, инженер-медицинский физик, а также такие профессии, как классификатор текстильного сырья, бактериолог, архитектор IT-инфраструктуры, архитектор программного обеспечения, мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).