Казахстан ввел запрет на шесть месяцев на вывоз угля автомобильным транспортом

Накануне в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принят ряд решений по вопросам регулирования внешней торговли, сообщает сайт премьер-министра.

В частности, принято решение об установлении временного запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом угля и лигнита (бурого угля) и продлен срок действия квоты на шесть месяцев на вывоз с территории страны живого крупного рогатого скота, овец и коз, за исключением маточного поголовья КРС и МРС.

Также на заседании принято решение о продлении до 31 декабря 2024 года срока действия нулевой ставки экспортной таможенной пошлины на вывоз шерсти, что позволит увеличить доход фермеров от ее реализации на 20-25%, перерабатывающих предприятий — на 10% и повысит заинтересованность фермеров в селекции, а это в свою очередь будет способствовать увеличению поголовья тонкорунных овец.

Кроме этого, решением МВК одобрено снижение экспортной таможенной пошлины на шкуры крупного рогатого скота с 200 до 100 евро за 1 тонну и отмена экспортных таможенных пошлин на шкуры мелкого рогатого скота сроком до 31 декабря этого года. Ожидается, что снижение вывозных таможенных пошлин на необработанные шкуры сельхозживотных позволит сформировать на них рыночный спрос, производители и заготовители будут заинтересованы в улучшении их качества, а это будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности, заинтересованности личных подсобных и крестьянских хозяйств в росте производства и реализации продукции.

Также на заседании МВК рассмотрены предложения по снижению ставок ввозных таможенных пошлин на корма для рыб, на некоторые виды аттракционной техники.