В Казахстане в этом отопительном сезоне зафиксирован исторический максимум потребления газа

Как сообщает пресс-служба главы государства, Жаркешов отчитался об итогах деятельности национальной компании за 2022 год, рассказал о планах на предстоящий период и стратегическом видении газовой отрасли, а также представил предложения по реализации реформ в газовой отрасли.

В частности, он доложил о предпринятых мерах по бесперебойному обеспечению населения природным газом и сообщил, что в отопительный период 2022-2023 гг. зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане.

Глава нацкомпании проинформировал о ходе строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, о приоритетных инвестиционных проектах компании – это строительство подводящего газопровода к ТЭЦ города Алматы, строительство второй нитки газопровода Бейнеу – Жанаозен, расширение газопровода Макат – Северный Кавказ и др. Также Жаркешов рассказал об активной работе по наращиванию ресурсной базы и реализации программы геологоразведки и сообщил, что в результате оптимизации расходов по итогам года на 26% был сокращен долг национальной компании.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить реформирование газовой отрасли для повышения ее инвестиционной привлекательности.