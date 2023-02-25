Казахстан приветствовал позицию Китая по политическому урегулированию ситуации в Украине

Казахстан приветствовал позицию Китая по урегулированию ситуации в Украине и вновь повторил тезис об уважении к суверенитету страны.

«Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций», - говорится в заявлении МИД Казахстана, распространенном в субботу.

«Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН», - отмечается в заявлении.

При этом Казахстан выступает за то, чтобы «вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации».

Казахстан, как и Китай, открыто не осудил российское вторжение в Украину, отказавшись тем не менее признавать факты аннексии Россией украинской территории, а до этого - независимость так называемых «народных республик», созданных Россией на востоке Украины.