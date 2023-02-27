На выборах депутатов мажилиса и маслихатов будут пять бюллетеней разных цветов

На предстоящие выборы депутатов в мажилис и маслихаты будет изготовлено пять разных избирательных бюллетеней голубого, зеленого, пурпурного, оранжевого и серого цвета. Требования к бюллетеням и их формат определили в понедельник в Центральной избирательной комиссии.

Как сообщила член ЦИК Сабила Мустафина, избирательные бюллетени для голосования по выборам депутатов мажилиса парламента по партийным спискам будут голубого цвета, по одномандатным территориальным избирательным округам – зеленые. Избирательные бюллетени для голосования по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по партийным спискам, будут пурпурного цвета, по выборам по одномандатным округам – оранжевого цвета, а по выборам маслихатов городов областного значения и районов – серого.

«В связи с имеющейся высокой конкурентностью кандидатов в ряде избирательных округов, например, наибольшая конкуренция – 34 и 42 кандидата на один мандат в Астане, а также 36, 32, 32 кандидатов в Алматы по трем округам, наименьшая – 5 кандидатов в округе №25 Туркестанской области. Поэтому предлагается установить вариативный размер бюллетеня, то есть, до 16 кандидатов формат А5, размером 148 на 210 мм, больше 16 кандидатов – выкраиваемый формат 148 на 500 мм», - отметила Мустафина.

В этой связи бюллетени на выборы в мажилис и маслихаты по одномандатным округам будут разного формата – в зависимости от количества кандидатов на конкретном избирательном округе.

При этом количество бюллетеней по выборам депутатов в мажилис составит по 12 млн 152 тыс. 876 штук, включая резерв в 1% от общего числа избирателей.