Тело погибшего в Таиланде музыканта Darkhan Juzz доставят в Алматы 28 февраля – МИД

Тело казахстанского музыканта Darkhan Juzz (настоящее имя – Дархан Джунусбеков), погибшего в ДТП в Таиланде, доставят в Алматы 28 февраля, сообщил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«Мы на связи с родственниками нашего погибшего соотечественника, а также с его продюсером. Тело будет доставлено из Пхукета в Алматы завтра. Авиакомпания Air Astana все расходы по транспортировке тела взяла на себя. Ритуальные услуги оплатили там, на месте, его друзья, которые с ним отдыхали», - сказал Смадияров.

Он отметил, что все средства, которые были собраны, будут переданы родным музыканта.

О гибели Darkhan Juzz стало известно 24 февраля. В МИД сообщили, что он попал в ДТП на арендованном мопеде на острове Пхукет.

Дархан Джунусбеков родился в 1991 году в Алматы. Был инди-поп-исполнителем, автором песен и саунд-продюсером. Стал популярен в 2016 году после того, как выложил в интернет первые треки.