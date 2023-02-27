При выдаче Шенгена казахстанцы будут проходить через процедуру дополнительных консультаций

Казахстан не был включен в «черные списки» Евросоюза, однако с 1 марта будет находиться в перечне стран, для граждан которых нужны будут дополнительные консультации при получении шенгенской визы, сообщил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«Что касается вопроса о том, что якобы Казахстан включён в какой-то список, хотелось бы сказать – мы не получали официального уведомления от европейских сторон. Однако в рабочем порядке нам сообщили, что с 1 марта в Казахстан действительно будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы», - сказал Смадияров.

При этом, отметил он, в шенгенском соглашении нет «ни чёрных, ни красных списков», и речь идет об обычном рабочем процессе.

«Подобный шаг, как поясняется, был запрошен одной из стран шенгенского соглашения, поскольку, согласно правилам Европейского Союза, страны Евросоюза и шенгенской зоны праве инициировать дополнительные консультации в отношении граждан третьих стран, подающим заявку на получение визы», - добавил официальный представитель.

По его словам, подобные консультации могут занимать до семи дней, при этом стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остается таким же, как и раньше, – до 15 дней. То есть, заверил Смадияров, на практике каких-либо изменений в процедуре рассмотрения диск для граждан Казахстана не ожидается.

Отметим, что процедура дополнительных консультаций подразумевает, что теперь консулы не смогут сами принимать решение о выдаче визы. Документы соискателя будут отправляться в единую базу данных Шенгена на доскональную проверку. Это может лишь означать увеличение срока получения визы.