Программу повышения доходов казахстанцев расширят

Как сообщается, на совещании под председательством Алихана Смаилова рассмотрены итоги исполнения и предложения по актуализации программы повышения доходов населения. Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в результате реализации программы были увеличены зарплаты более 1,1 млн работников бюджетной сферы, в частности, 74 тыс. врачей в среднем на 30%, 600 тыс. педагогов и учителей – на 25%, 173 тыс. представителей среднего медицинского персонала – на 20% и других категорий работников бюджетных организаций – на 20%. Приняты дополнительные меры по обеспечению занятости и сокращению разрыва в оплате труда среди работников.

Вместе с тем проработаны меры для актуализации программы до 2029 года. Ее планируется разделить на республиканский и региональный уровни, что позволит максимально вовлечь местные исполнительные органы. Одними из основных направлений станут создание рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости, повышение доходов сельского населения в рамках проекта «Ауыл Аманаты» и оказание различных мер господдержки малому и среднему бизнесу. Кроме того, будет продолжена работа по повышению зарплат из бюджета и оказанию гражданам проактивных мер социальной поддержки посредством новых цифровых сервисов.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил за два дня утвердить региональные планы повышения доходов населения, а также в ускоренном порядке согласовать и внести актуализированную программу в правительство.