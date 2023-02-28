В этом году «КазМунайГаз» планирует добыть свыше 23 млн тонн нефти

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева. Он отчитался об основных производственных итогах за 2022 год и рассказал о планах на предстоящий период.

Мирзагалиев сообщил, что по итогам года компания достигла установленных показателей по добыче, переработке и транспортировке углеводородов, а в 2023 году «КазМунайГаз» планирует добыть свыше 23 млн тонн нефти.

Также глава КМГ отчитался о реабилитации месторождения Узень, доложил о перспективах наращивания геологических запасов компании, рассказал об активно привлекаемых инвестициях в новые перспективные проекты, а также о развитии «зеленых проектов» и о работе над проектами по обеспечению населения качественной питьевой водой в регионах присутствия.

По итогам встречи Токаев дал ряд поручений, касающихся реализации инвестиционных проектов. Президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, особенно в преддверии весенне-полевых работ.