В условиях глобальных вызовов взаимная поддержка казахстанцев имеет особое значение – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности. Он отметил, что в условиях глобальных вызовов взаимная поддержка казахстанцев имеет особое значение.

«Этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании. День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжелые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание. Сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение», - говорится в поздравлении.

Он выразил признательность соотечественникам «за честный труд и деятельный патриотизм», а также выразил уверенность, что, «укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности».