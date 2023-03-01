Годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 21,3%

Инфляция в Казахстане в феврале за год составила 21,3% и ускорилась на 0,6% (в январе 2023 года –20,7%). Цены на продовольственные товары за год выросли на 26,2% (в январе – 25,7%), на непродовольственные товары – на 20,5% (в январе – 20,2%), на платные услуги – на 15% (в январе – 14,2%). Инфляция за месяц составила 1,3%, что выше уровня инфляции за последние пять лет, сообщает Бюро национальной статистики.

По сравнению с февралем прошлого года повышение цен отмечено на лук репчатый на 105%, огурцы – на 56,8%, сахар – на 55%, молоко консервированное – на 49,1%, рис – на 44,9%, бананы – на 44,5%, макаронные изделия – на 41,1%, муку – на 40,2%, крупу овсяную, сметану – по 39,1%, крупу перловую – на 38,9%, булочные и мучные изделия – 36,7%, воду минеральную – на 36,6%, сельдь соленую – на 36,5%. Снижение же цен наблюдалось на капусту на 30,1%.

Цены на канцелярские товары выросли на 71,8%, моющие и чистящие средства – на 53,9%, товары личного пользования – на 40,5%, мебель и предметы домашнего обихода – на 28,9%, строительные материалы – на 25,5%, посуду – на 23%, бытовые приборы – на 21,7%, одежду и обувь – на 18,7%.

Дизельное топливо подорожало на 16,2%, аренда жилья – на 33,7%, услуги общественного питания – на 24,7%, услуги организаций комплексного отдыха – на 22,9%, здравоохранения – на 19,5%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 18,5%, санаториев – на 16,7%, образования – на 15,8%, гостиниц – на 14,5%. Услуги воздушного пассажирского транспорта подорожали на 37,8%, железнодорожного – на 26,6%.

Тарифы на вывоз мусора повысились на 22,8%, содержание жилья – на 19,9%, центральное отопление – на 9,1%, электроэнергию – на 7,9%, горячую воду – на 7,2%.

В региональном разрезе в феврале в годовом выражении наибольший уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в Мангистауской области (25,1%), в Астане (23,5%), в Акмолинской области (22,4%), в Северо-Казахстанской области (22,1%), в Костанайской области, в Павлодарской области (по 21,7%), области Улытау (21,6%), Туркестанской и Актюбинской областях (по 21,5%).

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, жилищные услуги, разные товары и услуги, одежда и обувь, предметы домашнего обихода. В частности, за год цены на хлебобулочные изделия и крупы повысились на 34%, мясо и мясопродукты – на 16,8%, фрукты и овощи – на 24,1%, молочные продукты – на 32,8%. Услуги ЖКХ за год подорожали на 17,2%.