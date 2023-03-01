Население Казахстана приближается к 19,8 млн.

За первый месяц 2023 года население Казахстана выросло на 23,2 тыс. человек или на 0,12%. К 1 февраля численность населения страны достигла 19 788 тыс. человек, сообщило бюро национальной статистики.

Больше всего в январе выросло население в столице – на 0,38%, в Алматы и Мангистауской области – по 0,26%, в Шымкенте – 0,19% и Атырауской области - 0,16%.

Население Астаны к февралю 2023 года достигло 1 359,6 тыс. человек, Алматы – 2 167,4 тыс., Шымкента – 1 194,1 тыс.

В целом рост населения отмечался в первом месяце 2023 года в 13 регионах, в двух (Улытау, Павлодарская) численность населения не изменилась, в пяти (Жетысу, Абай, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области) отмечено снижение населения.

В одном регионе – Северо-Казахстанской области – по-прежнему отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 15 из 20 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения отмечается только в Алматинской и Мангистауской областях, Шымкенте, Алматы и Астане.

В целом по стране сальдо миграции за первый месяц года в Казахстане оказалось положительным впервые за долгое время.

Городское население страны в январе выросло на 0,16% до 12 228 тыс. человек, сельское население – всего на 0,05% - до 7 559 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 61,8%, доля сельского населения - 38,2%.