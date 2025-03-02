Косшы, Астана и Актау лидировали по приросту населения среди крупных городов

Среди городов Казахстана с численностью населения свыше 50 тысяч человек Косшы и Астана были абсолютными лидерами по приросту населения в прошлом году, следует из данных нацбюро статистики, проанализироанных «Властью».

Так, в городе-спутнике столицы Косшы число жителей выросло по итогам года на 7,8%, в Астане – на 6,7%. При этом столица лидирует также по приросту в абсолютных цифрах – число ее жителей выросло за прошлый год почти на 99 тысяч человек – это больше всего населения Жезказгана, центра области Улытау.

В обоих городах статистика учитывает только зарегистрированных жителей. При этом аналитики ранее указывали, что и в них и в других крупных городах есть значительное число неучтенных и временных жителей.

Другими лидерами по приросту населения среди крупных городов страны в прошлом году были Актау (4,3%), Туркестан (4,2%), Шымкент и Каскелен (по 3%), Алматы (2,9%) и Актобе (2,5%).

В девяти городах с населением свыше 50 тысяч человек число жителей сокращалось или не изменилось.

Самое большое сокращение населения в прошлом году продемонстрировал пострадавший от весенних паводков Кульсары – здесь население сократилось на 2,5%. За ним следуют Арыс (-2,1%), Экибастуз, новый город Алатау, Балхаш, Темиртау и Кентау. В Сатпаеве и Аксу численность населения за год не изменилась.

Всего в Казахстане 36 городов с населением свыше 50 тысяч человек. Еще в 54 городах страны проживает менее 50 тысяч человек.

В целом городское население Казахстана в прошлом году превысило 63%, а общая численность населения к 1 февраля этого года приблизилась к 20,3 млн человек.